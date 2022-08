Conosciamo già moltissime cose sul Galaxy S23 Ultra: processore, batteria e schermo

Conosciamo già molte cose sul prossimo flagship di Samsung. La famiglia di smartphone Samsung Galaxy S23 verrà presentata durante i primi mesi del 2023. Grazie al noto tipster Ice Universe conosciamo già parte della presunta scheda tecnica della versione Ultra.

Il Galaxy S23 Ultra avrà uno spessore di 8,9 mm e un generoso display da 6,8 pollici con risoluzione 3088 x1440. Per non farsi mancare proprio nulla e non arrivare a fine giornata senza energia, il dispositivo verrà equipaggiato con una capiente batteria da 5.000mAh. Anno nuovo, processore nuovo: il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà uno dei primi smartphone Android ad offrire il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Nelle settimane scorse erano emerse alcune informazioni sulla fotocamera, che secondo gli ultimi rumor avrebbe un sensore principale da 200MP.

Insomma, a fronte di tutti questi rumor è difficile dire fin da oggi se il passaggio da una generazione all’altra, per chi ha già un Galaxy S22 Ultra, sarà giustificato. Forse no, ma di certo c’è che il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà uno smartphone esagerato, con prestazioni in grado di far impallidire buona parte della concorrenza. Ovviamente è lecito aspettarsi un price tag altrettanto esagerato.