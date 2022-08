Boeing 787 Deerjet: super lusso da nababbi

Deerjet, società cinese specializzata in noleggi di lusso, possiede un Boeing 787. Il più lussuoso aereo del mondo che si può affittare per voli privati. Ha un allestimento particolare e raffinato grazie alla mano del designer francese Jacques Pierrejean. Ci sono voluti ben più di due anni e mezzo per crearlo tra progetto e installazione. Può trasportare fino a 40 passeggeri in notevoli distanze con un’autonomia di più di 15mila km.

Nel velivolo c’è un salotto principale con poltrone larghe e comode e spazi ben illuminati. Poi l’area per i pasti con due tavoli contrapposti dalla capienza di 6 posti, insieme a comodi divani che diventano letti. Proseguendo ci sono 18 poltrone da business class integralmente reclinabili e comodissime. Esiste anche la suite insonorizzata per i passeggeri più prestigiosi: un accorgimento per un completo comfort.

C’è anche un’area per il cambio dei vestiti con un grande letto matrimoniale. Poi una TV da 42 pollici, area con doppi lavandini e zona doccia dalle dimensioni convenzionali. Le rifiniture da sogno di tutti gli ambienti presenti sono il punto in comune dell’arredo interno. Un velivolo tra i più lussuosi esistenti al mondo attualmente. Un’esperienza di volo unica, da favola. Un’ora di affitto costa circa 75mila dollari, un prezzo all’altezza delle infinite comodità che offre ai suoi passeggeri.