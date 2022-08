Volo più corto del mondo: 53 secondi a 7,25 sterline

Per chi si fosse stancato di voli lunghi e noiosi, ecco arrivato il volo più corto al mondo. È avvenuto in Scozia tra due isole delle Orcadi: solo 53 secondi.

Per chi si fosse stufato di voli interminabili sui sedili della economy, venendo immerso nella noia più totale, ecco una novità! Se di recente si era letto del volo più lungo di Lufthansa, adesso è arrivato anche il volo più corto del mondo. Sarebbe bello partire per una meta da sogno e arrivarci in un battibaleno. Ebbene, è successo in Scozia fra due isole dell’arcipelago delle Orcadi. Di queste su 70 solo 20 sono abitate. Per raggiungerle l’aereo è il mezzo ideale. Sono situate a 16 km a nord della costa settentrionale della Scozia. Fra le due di nome Westray e Papà Westray c’è un collegamento per superare il mare che le divide.

Il costo è di sole 7,25 sterline a tratta. Loganair è la compagnia aerea che si occupa di questo percorso dagli anni Sessanta. La distanza è brevissima, 2,7 km, e ha visto il record di tempo di 53 secondi, ben 47 secondi con venti favorevoli. Non ci si accorge neanche di essere sull’aereo, quindi è proprio il volo più corto del mondo. L’aeroplano è un Britten Norman Islander, un bimotore ad ala alta. Basta un solo pilota e porta fino a 8 passeggeri. Ha un atterraggio e decollo in breve spazio (capacità STOL), è ideale per piste corte.

La sua velocità ridotta ha una massima di circa 270 km/h. È consigliabile per sorvoli turistici e tratti simili a queste isole. Ideale per gli abitanti che usano tale servizio per spostamenti relativi a lavoro e impegni scolastici. È utilizzato da turisti e appassionati di volo per provare l’ebbrezza del volo più breve al mondo!