Apple, tutto pronto per l’evento di ottobre: dopo l’iPhone 14 tocca ai nuovi iPad Pro

L’attesa è quasi finita, tra poche settimane Apple presenterà i suoi quattro nuovi iPhone 13. Ma proprio al termine del keynote di settembre scatterà immediatamente un nuovo countdown. Eh già, perché Apple sta già lavorando ad un secondo evento di presentazione. Si terrà ad ottobre.

Ma cosa presenterà Apple durante l’evento di ottobre? Le ultime indiscrezioni di arrivano da Mark Gurman, giornalista ‘retroscenista’ ben informato sul mondo di Apple.

Riflettori sulla prossima generazione di iPad. I protagonisti dell’evento saranno i nuovi iPad Pro con processore M2. Come sempre, saranno presentati in due diverse dimensioni: 11 e 12,9 pollici. Questa volta entrambi i pannelli saranno dotati di tecnologia miniLED, inoltre i tablet saranno compatibili con il connettore di ricarica MagSafe.

Come emerso nelle scorse settimane, per Apple è arrivato il momento di aggiornare anche l’iPad base. Il nuovo modello presenterà un design completamente rivisto, decisamente più moderno rispetto a quello della generazione attualmente in commercio, che ormai ha i suoi anni. Anche l’iPad classico avrà un connettore USB-C, era l’unico iPad in commercio ancora dotato di ingresso Lightning. Si parla anche di uno schermo un po’ più grande (grazie alla superficie rosicchiata alle cornici, ora più sottili): da 10,5 a 10,9 pollici.

Tutto qua? I Mac meritano un capitolo a parte, banalmente perché Gurman dice che ci sono meno notizie certe. Apple sta lavorando ai nuovi Mac Mini, Mac Pro e MacBook Pro con chip M2. Probabilmente ad ottobre verrà mostrato almeno un nuovo computer, ma non sappiamo ancora quale di questi tre.