Lanterna maculata: l’invasione minaccia gli alberi di New York

Assomiglia a una falena, ma in realtà è una mosca Lanterna maculata. Si tratta di un insetto asiatico che si è diffuso rapidamente invadendo l’America. Gli abitanti di New York vogliono liberarsene. Ecco il perché. Un insetto invasivo che è sulla bocca di tutti e che è soprattutto diffuso nella Grande Mela.

La sua prima apparizione l’ha fatta nel 2020 (anche se esisteva già dal 2014 in Pennsylvania). Può danneggiare in maniera grave gli alberi. Uno in particolare l’albero del paradiso, ma la mosca è un pericolo per mele, pesche, uva, mandorle, albicocche, noci e altri frutti. Questo è il motivo per cui i newyorkesi non vogliono più vedere questo insetto e desiderano debellarlo.

Queste mosche sono asiatiche. Il loro nome scientifico è Lycorma delicatula. Il nome più noto invece è spotted lanternfly (lanterna maculata). Facili da distinguere, perché le larve sembrano zecche, invece gli adulti rassomigliano a falene maculate grigie con sfumature rosse dietro le ali. Volano in modo goffo e non sono veloci.

Non tutti però le considerano fastidiose. Un lato positivo è quello che si cibano dell’albero paradiso, specie asiatica importata nel 1700 per il drenaggio di paludi e l’ombreggiatura delle strade. Oggi l’albero paradiso è considerato invasivo e in veloce crescita. In molti a New York si chiedono se sia meglio convivere con gli alberi paradiso o le lanterne maculate. Forse sarà l’insetto ad avere la peggio.