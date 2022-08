Ally McBeal: ABC vuole realizzare una serie sequel insieme a Calista Flockhart

Sono ormai passati vent’anni dall’ultimo episodio di Ally McBeal, uno dei serial più amati di inizio secolo, ancora oggi amatissimo e fonte di spunti (vedasi l’appena lanciata serie su She-Hulk per Disney+): ABC, a quanto pare, avrebbe intenzione di rinverdire quei tempi con un sequel diretto, naturalmente in collaborazione con la protagonista originale, Calista Flockhart.

Per quanto l’idea sia quella di un seguito diretto a livello temporale, il tutto, si dice, dovrebbe configurarsi come uno spin-off sulla falsariga di quanto avvenuto con Creed rispetto alla saga di Rocky o di Ghostbusters: Legacy con Ghostbusters, ovvero un “passaggio di consegne” tra la vecchia guardia e la nuova. Protagonista potrebbe essere la figlia di Renée Raddick, coinquilina di Ally nella serie originale. La figlia, giovane avvocatessa nera di belle speranze, dovrebbe cominciare a lavorare nello stesso studio in cui ha fatto inizialmente carriera McBeal. Non sono state, tuttavia, diffuse altre specifiche su trama e personaggi, anche se la produzione vorrebbe fortemente il ritorno di Calista Flockhart non solo come produttrice ma anche come guest star, perlomeno per alcune puntate chiave. Staremo a vedere: già all’inizio dell’anno scorso si era cominciato a paventare la possibilità di un revival, per poi finire apparentemente nel dimenticatoio.

