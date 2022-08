Mezzi pubblici: a Milano aumenta il prezzo del biglietto

Il biglietto per i trasporti pubblici a Milano aumenterà fino a 2,20 euro a biglietto. Una scelta economica che va contro i valori di sostenibilità e le politiche green per diminuire le emissioni nelle grandi città. A Roma e a Genova insegnano come i trasporti locali pubblici gratuiti invece spingano i cittadini ad abbandonare la macchina. Dall’altra invece Milano fa una scelta totalmente diversa. Sembra che l’aumento del 10% del costo dell’autobus, del tram e della metropolitana dipendessero da un adeguamento all’inflazione che l’Agenzia del trasporto pubblico deve ricevere.

Se avessimo potuto scegliere, non avremmo certo deciso ora l’adeguamento tariffario all’Istat dei biglietti del trasporto pubblico locale, in un momento economicamente difficile per i cittadini. Il Comune è obbligato a reperire questo incremento, può solo decidere su chi dovrà gravare, se su tutti i cittadini, attraverso il bilancio del Comune, se su tutti quelli che utilizzano il trasporto pubblico, oppure solo su chi lo usa saltuariamente

Arianna Censi, assessora al Comune di Milano

Le agenzie del Trasporto pubblico locale (Tpl) sono assolutamente liberi di decidere se applicare o meno gli aggiornamenti Istat. Spetta a loro la scelta, nel caso decidessero di agire in quella direzione, di come e dove andare ad incidere con le rimodulazioni e di come accordarsi o compensare le aziende.

Claudia Terzi, l’assessore alle Infrastrutture e trasporti di Regione Lombardia

Per ora l’aumento è relativo solo ai singoli biglietti e non agli abbonamenti. Terzi, inoltre, specifica che sono state le imprese e le associazioni del settore a chiedere l’adeguamento. Tutto in seguito al calo dei guadagni causati dal Coronavirus e all’aumento generale dei costi. Comunque sia la scelta migliore sarebbe stata non aumentare i costi in un periodo così complicato. Un modo per disincentivare il trasporto pubblico locale. Tra l’altro una cosa negativa e opposta a quanto previsto dall’agenda 2030 che riguarda sviluppo e incentivazione della mobilità sostenibile.