L’Accademia del bene e del male: prima foto ufficiale di Michelle Yeoh

Tratto dall’epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, L’Accademia del bene e del male è diretto da Paul Feig e interpretato da Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne e Michelle Yeoh: dopo il primo trailer e il primo scatto coi costumi di scena per Charlize Theron e Kerry Washington, oggi vi mostriamo la prima foto ufficiale dal film di Michelle Yeoh nei panni della professoressa Emma Anemone.

Here is your #GoldenFirstLook at Michelle Yeoh as Professor Emma Anemone in The School for Good and Evil coming to Netflix this October! Because there truly is no one better suited to teach beautification ✨ pic.twitter.com/Xe6DEjVtc4

— Golden (@netflixgolden) August 17, 2022