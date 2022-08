High on Life rinviato: ecco la nuova data d’uscita

High on Life è stato ufficialmente rinviato. Lo ha annunciato Squanch Games con una nota pubblicata sul profilo twitter ufficiale del gioco in cui viene rivelata anche la nuova data d’uscita per il folle sparattutto dei creatori di Rick & Morty. Il gioco sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022. Di seguito il contenuto della nota:

Abbiamo buone e cattive notizie. Sentitevi liberi di scegliere quale leggere per prima. La buona notizia è che High On Life è ancora previsto per il 2022! Il team di Squanch Games sta lavorando duramente per creare la migliore esperienza possibile e il tempo extra ci permetterà di sistemare alcuni bug. Pertanto, il nuovo giorno di lancio sarà il 13 dicembre 2022. La cattiva notizia è che si tratta di un posticipo, scusateci! Visto che vi faremo attendere sei settimane in più del previsto, accettate il nuovo teaser come scuse.

delivering news (DON'T YELL AT ME!!!!) pic.twitter.com/sXUJDsAoX0 — High On Life (@highonlifegame) August 18, 2022

Il motivo del rinvio del gioco risiede dunque nell’esigenza di una maggiore ottimizzazione del gioco. Il tempo extra, sottolinea il team, servirà per creare la miglior esperienza possibile e sistemare alcuni bug. Annunciato a sorpresa durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, High on Life è un bizzarro sparatutto in prima persona in cui assistiamo a una guerra generale tra razze aliene folli e strambe, utilizzando armi e soluzioni di ogni tipo.

Vi ricordiamo che High on Life sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One e al day one su Xbox Game Pass. Geoff Keighley ha dichiarato anche che il gioco sarà uno dei protagonisti dell’Opening Night Live della Gamescom 2022, quindi possiamo aspettarci di rivedere in azione il titolo.