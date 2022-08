High on Life sarà tra i protagonisti dell’Opening Night Live della Gamescom 2022

High in Life sarà all’Opening Night Live della Gamescom 2022. Lo ha annunciato con un tweet il conduttore Geoff Keighley, rivelando che durante la serata avremo finalmente modo di dare un nuovo sguardo al gioco. Ciò significa che molto probabilmente il titolo tornerà a mostrarsi con un nuovo video di gameplay che ci permetterà di approfondire meglio caratteristiche e meccaniche dello sparatutto sci-fi di Squanch Games.

Next Tuesday, don't miss an exclusive new look at @HIGHONLIFEGAME from @squanchgames and @justinroiland

Premiering at @gamescom Opening Night live, streaming at 8p CEST / 7p BST / 2p ET / 11a PT at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/k28iqcwpiD

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 15, 2022