Death Stranding in arrivo su PC Game Pass? Spunta un indizio

Death Stranding potrebbe essere in arrivo su PC Game Pass. A suggerirlo è l’immagine del profilo Twitter del servizio Microsoft che è stata recentemente modificata con l’aggiunta di un dettaglio che sembrerebbe rievocare proprio il titolo di Hideo Kojima.

Come segnala Idle Sloth su Twitter, l’immagine in questione è sempre la stessa, ossia quella di un paesaggio che ricorda Death Stranding, ma in più ora è stata aggiunta anche la pioggia. Un dettaglio che potrebbe riferirsi alla “cronopioggia” di Death Stranding, elemento caratteristico del mondo di gioco ed ulteriore indizio che va a rafforzare l’idea che il gioco di Hideo Kojima sia effettivamente in arrivo su PC Game Pass.

Vi ricordiamo che Death Stranding ha debuttato su PlayStation 4 nel 2019. In seguito, sia l’originale Death Stranding che la versione Director’s Cut sono arrivati su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Sony ha pubblicato la versione console, mentre la versione per PC è stata curata da 505 Games.

Ovviamente per il momento si tratta solo di una speculazione e non ci sono informazioni ufficiali riguardo all’arrivo di Death Stranding su PC Game Pass. Non è escluso, però, date le ultime indiscrezioni, che l’annuncio potrebbe proprio arrivare in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom. Per scoprire la verità, non ci resta dunque che attendere.