Asteroidi: oggetto di studio nel progetto CRADLE

Nasce il progetto CRADLE, di cui è coordinatore il Politecnico di Milano. Lo scopo è rendere più forte e autosufficiente l’esplorazione degli asteroidi con soluzioni nuove per la raccolta di campioni di polveri di asteroidi e comete. CRADLE si prefigge l’obiettivo di approfondire la conoscenza umana sugli asteroidi rivelando la composizione e i processi delle loro polveri.

Ciò perché comete e asteroidi rivelano informazioni importanti sulla nascita e l’evolversi del sistema solare. Hanno tante preziose risorse come silicati, acqua e metalli da sfruttare con missioni future di lunga durata per la loro estrazione. La composizione degli asteroidi però è varia e poco conosciuta, ecco perché si deve approfondire. Il progetto esplora nuovi concetti studiando la raccolta di particelle mentre sono ancora in orbita senza atterrare. Le particelle possono essere create colpendo l’asteroide con un piccolo ma rapido proiettile. L’asteroide dopo esser stato colpito espelle le particelle con peculiarità dipendenti dall’impatto e dalle proprietà di bersaglio.

Si tratta di un processo complesso per il quale utilizziamo modelli statistici, integrando anche le immagini dell’evento di impatto e del sito di impatto. La raccolta delle particelle in orbita si basa sulla previsione delle posizioni delle particelle dopo l’impatto; pertanto, il miglioramento della robustezza dell’analisi di impatto unito a metodi di analisi statistica è di fondamentale importanza. La raccolta in orbita significa, inoltre, capire dove posizionare il veicolo spaziale attorno all’asteroide e con quale tipo di strumento per la raccolta deve essere equipaggiato.

Mirko Trisolini, ricercatore per il gruppo COMPASS del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano

In pratica, CRADLE studia il movimento delle particelle intorno all’asteroide per fare una previsione su quali regioni saranno più propense alla raccolta. Poi fa una stima sul numero delle particelle. Un modo per capire la dimensione giusta dello strumento da usare per la raccolta.