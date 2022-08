PS5 disponibile ora su Amazon in bundle con Horizon Forbidden West

PS5 è disponibile ora Amazon in bundle con Horizon Forbidden West. La console è acquistabile al prezzo di 559,99€ tramite vendita su invito, riservata ai clienti abituati della piattaforma. Qui di seguito il link per acquistare il prodotto.

Il nuovo servizio di vendita su invito garantisce al maggior numero possibile di clienti reali l’opportunità di acquistare articoli con alta domanda e disponibilità limitata. Per accedere al servizio non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime: basta soltanto andare sulla pagina Amazon del prodotto che si desidera acquistare e fare clic su Richiedi invito.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è la nuova avventura di Aloy, più completa ed espansa rispetto al suo predecessore. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che “Horizon Forbidden West è andato a migliorare la maggior parte degli aspetti non positivi del suo predecessore. Tutte le aggiunte sono piacevoli e gradevoli, arrivando a confezionare un’esperienza che si attesta sulla medesima lunghezza di Zero Dawn, intorno alle 40 ore di gioco, e che ci permettono di avere tra le mani una delle rese tecniche e grafiche più affascinanti fino a ora, di questa generazione. Resta il senso di meraviglia del predecessore, ma con la correzione di tutti quegli aspetti fastidiosi che avevano reso Zero Dawn, in alcuni punti, farraginoso.

