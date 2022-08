Microsoft ammette la sconfitta: “PS4 ha venduto più del doppio di Xbox One”

Per la prima volta, Microsoft ha ammesso di aver venduto molte meno console di Sony durante la scorsa generazione. Meno della metà, per essere precisi.

Per la prima volta, Microsoft ha ammesso pubblicamente di aver venduto molte meno console di Sony durante la scorsa generazione. Era, per così dire, un segreto di Pulcinella già noto a tutti, consumatori inclusi.

La ‘rivelazione’ ci arriva direttamente dagli avvocati che rappresentano Microsoft davanti all’antitrust brasiliano – dove si discute, come in molte altre parti del mondo, delle possibili conseguenze dell’acquisizione di Activision Blizard. Microsoft deve dimostrare di non avere una posizione dominante sul mercato delle console di gioco, pertanto evidenziare tutte le sue difficoltà rispetto a Sony – che da diverse generazioni sta vendendo più console ed ha alcune delle esclusive più giocate e apprezzate dal pubblico – in questa sede gioca a suo vantaggio.

Da molti anni Microsoft non comunica più i dati ufficiali sul numero di console vendute, quindi abbiamo esclusivamente delle stime, spesso prodotte da analisi di mercato indipendenti. Anche in questo caso, gli avvocati non hanno rivelato con precisione quante Xbox One siano state vendute durante la scorsa generazione.

Gli avvocati si sono limitati a scrivere, nero su bianco, che il numero di console PS4 vendute è oltre il doppio di quello delle Xbox One. Qualche mese fa, Sony aveva annunciato che durante tutto il suo ciclo vita erano state vendute circa 116 milioni di Playstation 4. Significa che l’Xbox One non è stata in grado di superare il tetto delle 60 milioni di unità.