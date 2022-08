Mercoledì: teaser trailer per la serie sequel de Gli Addams di Tim Burton

Netflix regala al suo pubblico il primo teaser trailer di Mercoledì, la serie tv sequel de Gli Addams in arrivo in autunno.

Dopo le prime foto ufficiali, ecco anche il primo teaser trailer di Mercoledì, in versione originale e in quella doppiata in italiano. La serie, sequel de Gli Addams, arriverà su Netflix quest’autunno.

Nel cast della serie abbiamo Jenna Ortega nei panni della protagonista, Luis Guzmán in quelli di Gomez, Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia e Isaac Ordonez nella parte di Pugsley. In più, Gwendoline Christie (Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy che la protagonista frequenterà), Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane, Thora Birch, e Riki Lindhome. Ci sarà anche Christina Ricci, l’interprete di Mercoledì nei lungometraggi degli anni ’90 su La Famiglia Addams.

Questa la sinossi ufficiale:

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

