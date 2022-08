Google potrebbe presentare quattro diversi Pixel 7

Google come Apple: presenterà quattro nuovi smartphone della linea Pixel a settembre? Così sembrerebbe indicare la documentazione depositata presso la FCC.

17—Ago—2022 / 9:50 AM

Google come Apple, anche il Pixel 7, proprio come gli iPhone 13, potrebbero essere disponibili in ben quattro diverse versioni. Le differenze potrebbero però riguardare esclusivamente il tipo di connettività supportato.

Google ha presentato quattro richieste di certificazione presso la FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni. Tutti i prodotti messi in commercio negli USA devono prima ottenere il via libera della FCC.

Google ha depositato una richiesta per quattro diversi smartphone. Sono menzionati con gli identificativi GP4BC, GVU6C, GE2AE e GQML3. Se gli ultimi due smartphone supportano la connettività mmWave, i primi due supporteranno invece le frequenze sub-6GHz 5G.

Tutti e quattro i modelli supportano anche il Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC e ricarica ad induzione.

Lecito chiedersi se, oltre al diverso standard per il 5G, i quattro smartphone saranno differenziati anche dalle loro dimensioni e dalla loro scheda tecnica, proprio come avviene con i diversi iPhone 13 in commercio. Lo sapremo soltanto tra più di un mese.

I rumor sui nuovi smartphone di Google sono ancora pochi. Sappiamo che molto probabilmente il Pixel 7 Pro avrà le stesse dimensioni del Pixel 6 Pro, mentre il modello base sarà leggermente più corto del Pixel 6. I nuovi Google Pixel 7 verranno presentati durante la prima settimana di ottobre e saranno messi in vendita pochi giorni dopo.