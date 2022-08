End of the Road: trailer e foto del film con Queen Latifah dal 9 settembre su Netflix

Il 9 settembre debutterà su Netflix l'action thriller End of the Road, con protagonisti Queen Latifah e Ludacris: ecco il trailer e le foto ufficiali.

Si intitola End of the Road il nuovo action thriller diretto da Millicent Shelton e con protagonisti Queen Latifah e Chris “Ludacris” Bridges: del film, in uscita su Netflix il 9 settembre, vi mostriamo il trailer e le foto ufficiali.

In questo thriller d’azione adrenalinico, un viaggio in macchina attraverso il paese si trasforma in un inferno per Brenda, i suoi due figli e il fratello Reggie: dopo aver assistito a un brutale omicidio, la famiglia si ritrova nel mirino di un misterioso assassino. Rimasta sola nel deserto del New Mexico e isolata da qualsiasi forma di aiuto, Brenda si ritrova coinvolta in una lotta mortale per salvare i suoi cari. Nel cast anche Beau Bridges, Mychala Faith Lee, Shaun Dixon e Frances Lee McCain.

