Elon Musk su Twitter: “compro il Manchester United”, ma è ovviamente una burla

Elon Musk la spara grande: “Oh, già che ci sono: sto per comprare il Manchester United” e per un attimo il pubblico di Twitter ci casca. Ovviamente si tratta di una battuta che ha a che fare con un tormentone diffuso da anni sul social network. Insomma, quella che in gergo si chiama una copy paste.

L’uscita è stata pubblicata a corredo di un altro post, dove Elon Musk sosteneva di essere un sostenitore dell’ala sinistra del partito repubblicano e dell’ala destra del partito democratico. Un modo un po’ rocambolesco per dire che è un liberale di centro, o qualcosa del genere.

Tornando al Manchester United, dopo che diversi utenti più ‘sgamati’ avevano già riconosciuto la battuta, è lo stesso Musk a precisare a diverse ore di distanza dalla pubblicazione del tweet che si trattava, appunto, di un ‘vecchio tormentone’ caro ai veterani di Twitter e che in realtà non ha intenzione di investire in nessuna squadra sportiva, tantomeno il club calcistico di Christian Ronaldo. “Ma se dovessi farlo, sarebbe la squadra Man U, tifavo per loro quando ero un ragazzino”, ha aggiunto subito dopo.

Non che sia fuori dalla sua portata: il valore della squadra dovrebbe aggirarsi trai 2 e 3 miliardi di euro. Comunque molto meno dei 44 miliardi che rischia di dover pagare nel caso in cui venga obbligato dai giudici a concludere l’acquisizione di Twitter.