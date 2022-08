ZAGG presenta la nuova cover e la tastiera Rugged Pro per iPad

ZAGG ha appena annunciato una nuova custodia ed una nuova tastiera Rugged Pro per iPad da 10,2 pollici, molto utile per la protezione del proprio dispositivo.

ZAGG ha svelato oggi con una custodia per tastiera altamente resistente per l’iPad da 10,2 pollici. Rugged Pro Connect è una custodia per tastiera resistente all’acqua e lavabile con protezione completa e sebbene sia rivolto al settore sanitario, è anche un ottimo caso per i bambini, i primi soccorritori, l’edilizia e molto altro.

L’azienda descrive la nuova custodia per iPad con queste parole:

La custodia e la nuova tastiera Rugged Pro Connect sono state progettate per resistere ai rigori della professione sanitaria. È robusto, durevole, resistente all’acqua e lavabile. I tasti ad incastro non si staccano con l’uso ripetuto e ha una protezione per lo schermo a scatto e la tastiera e la custodia si staccano per adattarsi a diversi ambienti di utilizzo.

Sebbene questa custodia per tastiera sembri perfetta per l’uso sanitario, la durata e la resistenza all’acqua la rendono anche una scelta preziosa per bambini, edilizia, agricoltura, pronto soccorso e altri usi attivi, specialmente considerando che gli iPad sono prodotti estremamente delicati, con uno schermo molto grande e di facile rottura.

Una nuova custodia atta specialmente alla protezione del dispositivo in questione, rimane sempre una buona idea in linea generale, e da non sottovalutare anche per l’uso quotidiano.