WhatsApp permetterà di ripristinare i messaggi eliminati?

Sembra che WhatsApp introdurrà una nuova funzionalità interessante in grado di ripristinare un messaggio cancellato per errore in modo da non doverlo riscrivere.

Se per caso si inviasse per sbaglio un messaggio ad una persona, c’è un’opzione per eliminare quei messaggi inviati e non farli vedere mai più a nessuno, purché ci si renda conto del proprio errore in tempo utile, ma cosa succederebbe se si è cancellato il messaggio sbagliato o, peggio ancora, lo si è eliminato solo per noi invece che per tutti i destinatari in una chat di gruppo? WhatsApp sta ora testando la versione beta di un modo per ripescare il messaggio e ripristinarlo.

All’inizio di giugno, WhatsApp stava testando un’opzione per annullare l’eliminazione accidentale dei messaggi. WABetaInfo segnala che la funzione è ora disponibile per una manciata di beta tester su Android con la versione 2.22.18.13 dell’app, ma alcuni utenti potrebbero trovare l’opzione per annullare l’eliminazione anche su versioni precedenti, e l’attivazione per più beta tester è prevista nelle prossime settimane.

Dopo aver eliminato un messaggio per sé stessi, viene visualizzata una notifica in basso, a conferma dell’eliminazione e ha anche un pulsante Annulla per aiutare a recuperare il messaggio eliminato. Attenzione, questo è visibile solo per pochi secondi, ed è tutto il tempo utile che si ha per cambiare idea e salvare il messaggio. Molte app hanno un flusso di interfaccia simile per annullare un’attività, Gmail è il principale tra quelle basate sulla comunicazione. WhatsApp porta le cose oltre con questa funzione, che è una specie di annullamento-annullamento-invio.

Un modo per annullare le eliminazioni potrebbe essere il salvatore nel caso in cui ci si è sbagliati e si è premuto l’opzione Elimina per me per sbaglio quando invece si intendeva premere Elimina per tutti, ma anche in caso contrario, preferiremmo annullare un’eliminazione piuttosto che digitare nuovamente l’intero messaggio.