Viaggi in aereo: la pallina da tennis rilassa

Una pallina da tennis diventa salvavita e un enorme vantaggio per chi viaggia in aereo. Sistemandola nel proprio bagaglio, può essere un trucco speciale: ecco come.

Oggi la disposizione dei sedili in aereo non permette una seduta comoda. Gambe, collo e schiena diventano rigidi: problemi per la circolazione del sangue. Si può attestare però che il trucco di una pallina da tennis da portare in valigia sia un accorgimento eccellente. Si può portare dappertutto, non occupa spazio, è pratica e accessibile al portafoglio di tutti.

Alcuni hanno la possibilità di alzarsi e camminare durante il volo, mentre altri no. Ecco che entra in gioco una pallina da tennis. Un oggetto comodo, economico, che non disturba nessuno. Un vero e proprio toccasana per alleviare il dolore e la tensione e migliorare la circolazione. Un massaggiatore portatile. Inoltre, previene anche coaguli di sangue. Far scivolare lungo il corpo la pallina fa sciogliere i muscoli rigidi e stimola la circolazione sanguigna. Importante anche massaggiare caviglie, polsi, cosce e gambe, schiena alta e spalle, soprattutto i polpacci.

Fare una leggera pressione su ogni zona con la pallina mentre si fa rotolare con attenzione sui nodi di tensione. I movimenti con la pallina possono aiutare molto conciliando un pisolino. Dormire bene in aereo vuol dire arrivare riposati. Ecco quindi come andare incontro a un volo sano e rilassante, riuscendo a eliminare gli svantaggi di un lungo viaggio.