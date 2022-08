Splatoon 3: svelate le dimensioni della demo Splatfest World Premiere

Tramite l’eShop statunitense di Nintendo Switch, sono state svelate le dimensioni dello Splatfest World Premiere. La demo gratuita di Splatoon 3 avrà un peso di circa 2,4 GB. Ovviamente, vi segnaliamo che le dimensioni potrebbero variare leggermente in Europa per via della presenza della localizzazione in varie lingue nei file di gioco.

In ogni caso, vi ricordiamo che lo Splatfest World Premiere avrà inizio il prossimo 27 agosto 2022 a partire dalle ore 10:00 fino alle 22:00. Grazie a questa demo gratuita avrete modo di provare il gioco prima del lancio per un periodo limitato di tempo con la possibilità di testare la principale novità di questa nuova edizione dello Splatfest: le Partite Tricolore che prevedono la presenza di tre squadre in campo contemporaneamente.

Vi segnaliamo che, se volete, potete già effettuare il preordine gratuito della demo tramite il portate dedicato di Nintendo, a questo indirizzo. Una volta fatto, il download si sbloccherà automaticamente a partire dal 18 agosto. Inoltre, già dal 25 agosto, ossia due giorni prima dell’apertura dei server, potrete già visitare Splatville ed imparare le basi del gioco affrontando il tutorial. Non solo, il client include anche un codice per una prova gratuita di 7 giorni di Nintendo Switch Online, che può essere usato anche da chi ha già usufruito di una prova gratuita in passato.

Vi ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.