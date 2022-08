iPhone 14 Pro e Pro Max ancora al centro di nuovi leak

L’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici ravviveranno le cose con un nuovo design frontale, che potrebbe rivelarsi decisivo, una fotocamera da 48 MP con risoluzione più elevata e un chip di nuova generazione, ma nonostante questi aggiornamenti, i nuovi telefoni potrebbero non fornire un’esperienza utente drasticamente migliore.

LeaksApplePro, che non è esattamente un leaker affermato ma condivide informazioni di tanto in tanto e, con le loro stesse parole, “a volte hanno ragione”, afferma che la loro fonte ha avuto modo di passare un po’ di tempo con iPhone 14 Pro e Pro Max funzionanti e aveva alcuni pensieri da condividere.

In primo luogo, la configurazione della pillola e del foro non è funzionalmente diversa dalla tacca che sostituirà e anche se potrebbe essere un dolore agli occhi per alcuni, dopo un po’ non si noterà nemmeno, o almeno così pensa la fonte. Aggiungono inoltre che la qualità del display non è migliorata rispetto a iPhone 13 Pro e Pro Max, il che non è in linea con un report che affermava che iPhone 14 Pro e Pro Max avrebbero impiegato la tecnologia OLED di ultima generazione M12 di Samsung.

I leaker dicono anche che l’iPhone 14 Pro Max sembra un mattone, e i report confermano che aumenterà di dimensioni e questo ci fa chiedere se sarà anche un po’ più pesante. Secondo una voce precedente, l’iPhone 14 Pro Max avrà una batteria da 4.323mAh, leggermente più piccola della cella da 4.352mAh del suo predecessore, ma l’iPhone 14 Pro, d’altra parte, dovrebbe offrire una batteria da 3.200 mAh leggermente più grande rispetto alla cella da 3.095mAh di iPhone 13 Pro. Una voce separata aveva affermato che l’iPhone 14 Pro Max potrebbe guadagnare altre 2 ore e 10 minuti di durata della batteria e la fuga di notizie di oggi lo conferma, osservando che “la durata della batteria sta aumentando di un paio d’ore”.