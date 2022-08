Il Parco di Tor Marancia a Roma apre 13 ettari

Inaugurato un nuovo stralcio del Parco di Tor Marancia, a Roma. Si tratta di 13 ettari di verde pubblico che hanno l’entrata in via di Grotta Perfetta. Presenti all’inaugurazione l’assessore capitolino all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia e l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. Partecipi anche il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri e il presidente del Consorzio Tormarancio Carlo Odorisio.

Un lavoro complesso, che ci ha portato a una nuova Deliberazione di Giunta, a un complesso iter amministrativo e che grazie agli uffici, al Municipio Roma VIII e alla disponibilità del Consorzio Tormarancio oggi concretizziamo.

Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale

Era un’apertura attesa da molti anni, è stata permessa dal nuovo accordo tra Roma Capitale e il Consorzio Tormarancio. L’area di verde pubblico è di oltre 13 ettari con aree giochi per bambini comprendenti arredi ludici e panchine. L’area avrebbe dovuto essere aperta a metà 2021, ma non si era raggiunto l’accordo fattibile per la futura gestione. Poi è stata approvata la delibera a maggio 2022.

Un passo importante, reso possibile grazie al lavoro svolto con l’Assessore Veloccia, che testimonia la volontà e la determinazione di questa Amministrazione di superare impasse burocratiche che hanno immobilizzato la città in questi ultimi anni rendendo disponibili alla città parchi e spazi verdi rimasti a lungo inagibili, come nel caso del Parco Volusia e del Parco della Cellulosa.

Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale

Oggi tagliamo il nastro di un’area che è stata bloccata per mesi e mesi e per cui la cittadinanza e il Municipio hanno combattuto e lottato. Adesso è più vicina la realizzazione del Parco Urbano più grande d’Europa, pronti da oggi a lavorare per restituire l’area di Via Sartorio, i Casali, le aree naturali, i terreni agricoli a realizzare un progetto più grande che dalla città si unisce al Parco dell’Appia Antica e disegna un unicum che solo Roma può vantare.

Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII