Garante dei diritti degli animali: nuova figura di Roma Capitale

Approvata con voto unanime una proposta dei consiglieri delle commissioni Ambiente e Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica da parte dell’Assemblea capitolina. Si tratta dell’istituzione della figura del Garante dei diritti degli animali a Roma Capitale.

Sarà una figura autonoma dall’amministrazione, nominata dal sindaco con il parere della Commissione Ambiente. La durata del suo mandato corrisponderà a quella del sindaco, rimanendo a lavoro in ogni caso fino alla nomina di un successore. Personalità di comprovata esperienza potranno manifestare un loro interesse su un eventuale Garante attraverso avviso pubblico sul sito istituzionale.

Giammarco Palmieri, presidente della commissione capitolina Ambiente e tra i promotori dell’iniziativa di legge

Ringrazio l’Assemblea Capitolina per aver deliberato l’istituzione del Garante per i diritti degli animali, con cui si aggiunge un ulteriore importante elemento alle politiche messe in campo dall’Amministrazione Gualtieri sulla promozione e la tutela del benessere degli animali nella nostra città. Una figura prevista nelle linee programmatiche del sindaco Gualtieri per porre una forte attenzione al benessere degli animali. Vogliamo che Roma torni ad essere all’avanguardia nella tutela dei diritti degli animali ma, soprattutto, una città inclusiva. Dopo le importanti risorse messe a bilancio per il benessere degli animali, oggi un altro passo molto significativo verso questa direzione.