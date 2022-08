Snapchat+: 1 milione di abbonati raggiunti, ecco le nuove funzionalità

L’azienda ha introdotto nuove funzionalità su Snapchat+ come risposte prioritarie alle celebrità, nuove emoji di visualizzazione dei post, sfondi Bitmoji e icone di app personalizzate per i suoi abbonati. Il mese scorso, un report di SensorTower ha rilevato che Snap ha già registrato 7,3$ milioni di entrate in-app entro 30 giorni dal lancio di Snapchat+, con il livello a pagamento stimato che contribuirà a più di 5$ milioni di quella somma, la società di analisi ha affermato che mentre il piano mensile da 3,99$ era la scelta migliore, molte persone hanno anche optato per abbonamenti semestrali o di 12 mesi al prezzo rispettivamente di 21,99$ e 39,99$.

Dal suo lancio, l’azienda ha anche introdotto nuove funzionalità per gli abbonati come l’accesso a Snapchat per il Web, con il rilascio della nuova funzionalità, Snapchat metterà in evidenza le risposte degli abbonati al di sopra delle risposte degli utenti non pagati alle storie pubblicate dai celebri creatori della piattaforma noti come Snap Stars.

Le altre nuove funzionalità sono puramente visive: ad esempio, gli utenti ora possono selezionare un’emoji personalizzata per firmare i propri Snap, e una volta che un amico ha visualizzato i suoi scatti, l’emoji apparirà sulla timeline accanto all’avatar dell’abbonato.

Inoltre, gli utenti Snapchat+ possono ora accedere a sfondi esclusivi per i loro avatar Bitmoji e icone personalizzate per l’app Snapchat.