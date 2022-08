Offerte Amazon: volante Hori RWA Racing Wheel Apex per PS5, PS4 e PC in forte sconto

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sul volante Hori RWA Racing Wheel Apex a un prezzo che risulta nettamente scontato, considerando nello specifico che il gioiellino in questione può essere acquistato per un totale di meno di 100€ grazie all’offerta a tempo limitato.

Al fine di mettere mano sul dispositivo potete recarvi sulla pagina ufficiale del prodotto accedendo attraverso il link presente in testa all’articolo, grazie al quale avrete di conseguenza modo di procedere con l’acquisto finché il prezzo risulta così basso e la disponibilità è presente, in quanto in genere mettere mano su questo tipo di device non è così facile.

Attualmente il volante Hori RWA Racing Wheel Apex si presenta a un prezzo di soli 99,90€, il che risulta ottimo considerando che si parla di uno sconto totale che ammonta al 23% e che è possibile per tutti gli utenti fruire della spedizione gratuita e di quella veloce sfruttando la piattaforma di Amazon Prime.

Il dispositivo in questione presenta un raggio di virata personalizzabile di ben 270 gradi ed è compatibile sia con PlayStation 5, che con PlayStation 4 e con PC, il che lo rendo di conseguenza alquanto versatile anche per gli utenti pronti a fruire delle esperienze simulative su varie piattaforme.

