Offerte Amazon: monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ in super sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ a un prezzo che risulta nettamente scontato, considerando nello specifico che risulta possibile mettere mano sul dispositivo da gioco in questione, pieno di ottime feature con quasi il 50% di sconto.

Il link in testa all’articolo permette di mettere mano sul prodotto fruendo dello sconto prima che questo possa nel giro di tempo venire rimosso e che di conseguenza il prezzo ritorni al suo standard.

Attualmente, il monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ è acquistabile sulla piattaforma di Amazon per soli 271,30€, con una riduzione del prezzo che ammonta esattamente al 40% e con la spedizione gratuita che risulta disponibile per tutti gli utenti, mentre gli abbonati a Prime ottengono come di consueto anche quella veloce.

Il monitor in questione si presenta con una risoluzione di 2560×1440 pixel, noto anche come 2K, con un totale di ben 165 Hz di refresh rate per la massima fluidità nonostante l’ottimo prezzo, e con FreeSync e un solo millisecondo di ritardo, il che lo rende di conseguenza a dir poco ottimo anche per gli ambienti competitivi, oltre che per il classico gaming.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.