Motorola Razr 2022: il teardown mostra le migliorie della cerniera

Il Motorola Razr 2022 è stato svelato ufficialmente, con la compagnia che ha avuto modo di fornire i dettagli in merito al gioiellino in questione, approfondendo le sue potenzialità, anche se come di consueto mancano ancora diverse prove sul campo a cui il dispositivo dovrà dimostrare molto.

Parliamo in questo specifico caso di un teardown che è stato effettuato da parte di WekiHome, il quale ha deciso di mettere alla prova, esaminandolo attentamente, il meccanismo di piegatura del Razr 5G precedente e del nuovo modello del 2022, il quale presenta come dimostrato vari miglioramenti rispetto a quanto visto con il suo predecessore.

Vengono presentate le due batterie da 712mAh, presente nella parte superiore, e quella inferiore da 2.788mAh, che invece si presenta in basso. Il meccanismo di dissipazione è formato da un blocco di rame e dalla pasta termina, con vari strati di rame pensati per far fuoriuscire il calore e far funzionare il device correttamente.

Viene anche mostrato il SoC flagship Snapdragon 8+ Gen 1, come anche varie curiosità, che potete ammirare nel video presente al fine di poter scoprire di più sul nuovo pieghevole anche da un’altra prospettiva, che non è stata ovviamente presentata da parte del colosso.