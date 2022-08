Crampi muscolari: l’importanza della prevenzione in estate

Per prevenire i dolorosi crampi muscolari non è sufficiente lo stretching. Basta però qualche attenzione in più per approcciarsi allo sport in estate.

Prevenire i crampi muscolari nel periodo estivo è possibile, basta avere qualche accorgimento in più. Per prevenirli però non basta lo stretching, bisogna studiare bene l’approccio allo sport in estate. Il crampo muscolare è una fitta che immobilizza il muscolo e prima di cessare ci mette alcuni minuti. Si tratta di una contrazione breve e involontaria di muscolo o muscoli durante lo sport.

Lo stretching dei muscoli interessati spesso può aiutare. Ad esempio, per attenuare una fitta che riguarda il polpaccio, efficace può essere usare una mano per tirare il piede e le dita del piede verso l’alto.

dottor Pietro Bassi, specialista in neurologia sul sito del Gruppo San Donato

Come prevenire i crampi? Ci sono molti fattori che contribuiscono ai crampi. Per esempio disidratazione, mancanza di stretching e di sonno, inattività a causa di farmaci, temperature troppo alte, come il caldo. Ecco che almeno uno di questi fattori può causare il crampo. Tutto parte da una serie di impulsi elettrici dal sistema nervoso fino ai muscoli. Anche l’idratazione e l’alimentazione sono importanti.

Ecco perché la reintegrazione di sali minerali è importante a causa di eccessiva sudorazione. I sali minerali più importanti sono potassio, calcio e magnesio a livello cerebrale. Gli alimenti ricchi di sali minerali, inoltre, sono uova, banane, yogurt, verdure, legumi e verdura a foglia verde.

Importante è anche dormire a sufficienza, in modo di allenarsi in perfetta forma e senza stanchezza. Quest’ultima infatti può provocare la manifestazione di crampi muscolari. Preferibile quindi dormire 7-8 ore per notte. Essenziale anche la scelta dell’ora in cui allenarsi. L’estate ha temperature elevate quasi tutto il giorno. Meglio allenarsi le prime ore del mattino o in serata tarda. Un modo per non stancarsi troppo e allenarsi meglio.