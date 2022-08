The Electric State: Michelle Yeoh, Stanley Tucci e altri nomi noti entrano nel cast

In attesa di novità sul fronte del sequel e dello spin-off di The Gray Man, il cast del film dei fratelli Russo The Electric State comincia a prendere forma, con grossi nomi a bordo.

Ai già confermati Millie Bobby Brown e Chris Pratt vanno ora ad aggiungersi Michelle Yeoh (La tigre e il dragone), Stanley Tucci (Hunger Games), Jason Alexander (Amore a prima svista), Brian Cox (X-Men 2) e Jenny Slate (Everything Everywhere All at Once).

Basato su Tales from the Loop di Simon Stålenhag, il film sarà scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, gli sceneggiatori che hanno collaborato con i fratelli Russo in Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Il romanzo è una visione apocalittica della metà degli anni ’90 reimmaginata nel West americano, con straordinarie opere d’arte visive. Ambientato in un futuro alternativo, racconta la storia di un’adolescente (Millie Bobby Brown) che si rende conto che il bizzarro, ma a suo modo dolce, robot con cui entra in contatto le è stato inviato dal fratello misteriosamente scomparso…

I Russo dovrebbero cominciare a lavorare stabilmente sul nuovo progetto già da quest’anno, compatibilmente agli impegni della protagonista, che quest’anno ha sia il lancio, in questi giorni, della quarta stagione di Stranger Things che il secondo film di Enola Holmes.

Leggi anche: