The Gray Man: ufficializzati il sequel e lo spin-off del film Netflix con Ryan Gosling

L’universo di The Gray Man si espande: in arrivo il sequel diretto dai fratelli Russo con Ryan Gosling e uno spin-off.

Dopo il grande successo di The Gray Man, il film Netflix diretto da Joe & Anthony Russo, con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas, è ora ufficiale l’arrivo del sequel… e anche di uno spin-off.

È difatti in fase di sviluppo il seguito di The Gray Man, diretto dai fratelli Russo, scritto dal co-sceneggiatore di The Gray Man Stephen McFeely, e prodotto dai Russo con Mike Larocca (AGBO), insieme a Joe Roth e Jeffrey Kirschenbaum (Roth Kirschenbaum Films). Il film verrà sempre distribuito da Netflix.

Ryan Gosling tornerà a vestire i panni dell’agente della CIA Court Gentry, conosciuto nel film anche come Sierra Six. In fase di sviluppo anche uno spin-off scritto dagli acclamati sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese (Deadpool, Zombieland), che esplorerà un differente elemento dell’universo del film.

La reazione del pubblico a The Gray Man è stata a dir poco fenomenale. Apprezziamo moltissimo l’entusiasmo che i fan di tutto il mondo hanno dimostrato per questo film. Con così tanti fantastici personaggi, abbiamo sempre pensato che The Gray Man facesse parte di un universo più ampio e siamo entusiasti che Netflix ne annunci un sequel con Ryan, oltre a una seconda sceneggiatura della quale non vediamo l’ora di poterne presto parlare.

hanno dichiarato Joe e Anthony Russo.

Con The Gray Man, i Russo hanno offerto uno straordinario spettacolo che il pubblico di tutto il mondo sta amando. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro e il team di AGBO mentre stanno costruendo l’universo di The Gray Man.

ha aggiunto Scott Stuber, Head of Global Film – Netflix.

