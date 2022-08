LG lavora ai suoi primi monitor e TV OLED da 20 pollici

LG continua a lavorare per potenziare la sua offerta di pannelli OLED. LG Display è uno dei più importanti player nell’industria dei display OLED, l’azienda intende rafforzare la sua posizione presentando una nuova linea di pannelli OLED da 20 pollici.

I pannelli in questione saranno progettati per l’elettronica di consumo: ad esempio per i monitor per PC, oppure per i televisori di piccole dimensioni. LG intende presentare i suoi primi pannelli da 20 pollici entro la fine del 2022. La nuova linea andrà a completare l’attuale line-up di LG Display, che oggi compre già pressoché ogni altra gamma di diagonali: dai piccoli pannelli per smartphone da 6-6,7 pollici ai televisori più grandi.

Insomma, LG intende colmare un vuoto attualmente non presidiato dai suoi competitor, ma che pure potrebbe incontrare le esigenze di molti consumatori.

Il Presidente di LG ha recentemente ricordato l’importanza del segmento dei prodotti da gaming per la sua industria. Anche per questo motivo, LG intende concentrarsi sulla progettazione di pannelli in grado di offrire tempi di risposta molto bassi e una fedeltà cromatica estremamente alta.

Ovviamente il produttore coreano continuerà ad investire anche su prodotti più innovativi, tra cui un televisore OLED trasparente da ben 77 pollici. A questo vanno aggiunti i nuovi pannelli progettati per i tablet — che molto probabilmente vedremo sui prossimi iPad della Apple.