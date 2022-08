Under Wraps 2 – il trailer del film sequel di Disney Channel

Uscirà il 25 settembre su Disney Channel il film sequel Under Wraps 2 che proseguirà la storia iniziata nel 1997 con il lungometraggio intitolato in Italia Una Mummia per Amico, e che ha avuto il suo remake con Under Wraps, titolato in italiano Halloween con la mummia, distribuito nel 2021.

Ecco il trailer di Under Wraps 2.

In Under Wraps 2 vedremo protagonisti Malachi Barton, Christian J. Simon, Sophia Hammons, Phil Wright, Melanie Brook, T.J. Storm, Rryla McIntosh, Jordan Conley ed Adam Wylie. Il lungometraggio è prodotto da MarVista Entertainment, con i produttori esecutivi Todd Y. Murata e Fernando Szew. Il lungometraggio è scritto da Josh A. Cagan e diretto da Alex Zamm.

In questo sequel Amy, Gilbert e Marshall si dovranno preparare per supportare la mummia Harold e la sua amata Rose che si troveranno in pericolo. Sobek, una mummia cattiva millenaria, vuole la sua vendetta nei confronti di Harold, ed Amy, Gilbert e Marshall dovranno proteggerlo.

Under Wraps 2 sarà probabilmente disponibile anche su Disney+, considerando che Halloween con la mummia è disponibile sulla piattaforma per tutti gli abbonati. Il lungometraggio è un prodotto originale Disney Channel.

