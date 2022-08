South Park: nuovo gioco in sviluppo presso THQ Nordic annunciato con un teaser

Un nuovo gioco di South Park è in sviluppo presso THQ Nordic. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante le battute di finali del THQ Nordic’s Showcase di ieri, ma sfortunatamente non svela alcun dettaglio progetto. Il breve teaser, infatti, rivela semplicemente che South Park Digital Studios, lo stesso team che ha collaborato con Ubisoft San Francisco per la realizzazione di South Park Scontri Di-retti, è attualmente al lavoro su un nuovo titolo basato sulla celebre serie.

Come potete vedere dal teaser, il breve filmato include solo il logo di South Park Digital Studios, accompagnato da una didascalia in cui viene affermato che con l’arrivo di questo reveal THQ Nordic non ha più 26 giochi ancora da annunciare, ma solo 25.

Probabilmente dovremo attendere ancora un bel po’ prima di riuscire ad avere maggiori informazioni sul progetto. Nel frattempo, vi ricordiamo che il THQ Nordic’s Showcase di ieri è stato denso di annunci e di graditi ritorni, tra in primis quello della storica serie Alone in The Dark che si appresta a tornare con un interessante reboot.