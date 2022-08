Doctor Who 14: le riprese della stagione con Ncuti Gatwa inizieranno a novembre

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che la nuova stagione del Doctor Who 14, che vedrà l’esordio di Ncuti Gatwa nei panni del quattordicesimo dottore, inizierà con i lavori sul set a novembre. Tutto ciò porterà all’esordio dei nuovi episodi nel 2024.

Il fatto che bisognerà attendere ancora due anni per vedere la nuova stagione del Doctor Who potrà essere spezzato dall’uscita dello special del 2023, che, sempre secondo il The Hollywood Reporter, dovrebbe mostrare per la prima volta lo stesso Ncuti Gatwa nei panni del dottore.

Ncuti Gatwa prenderà il posto di Jodie Whittaker, che ha vestito i panni del Doctor Who negli ultimi anni. Sarà il primo interprete di colore a fare il Doctor Who, dopo che Jodie Whittaker è stata la prima donna a fare il personaggio.

Gatwa è conosciuto per aver lavorato in Sex Education. Ecco cosa ha detto l’interprete sul suo ingaggio: