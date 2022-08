Anker: presentato un enorme power bank da 24.000mAh per caricare portatili e telefoni

Il power bank ha una capacità massima di 24.000mAh, per riferimento, questo è sufficiente per caricare completamente un iPhone 13 cinque volte, anche se ovviamente, non si avrà una batteria da 24K mAh per caricare il proprio smartphone da solo, ed ecco perché il dispositivo è dotato di tre porte, che consentono di caricare più dispositivi contemporaneamente.

L’Anker 737 Power Bank può caricare completamente un iPad Pro da 12,9 pollici e avere ancora circa il 30% di capacità, ma la cosa più impressionante, tuttavia, è che il PowerCore 24K può essere utilizzato anche per caricare un laptop, perché il power bank può facilitare velocità di ricarica fino a 140 W, e questo è sufficiente per ricaricare anche laptop potenti come il MacBook Pro 16”.

Il power bank è dotato di Power Delivery 3.1, la tecnologia di ricarica bidirezionale più all’avanguardia, ciò significa che anche caricare il power bank stesso sarà un gioco da ragazzi. Il gadget è inoltre dotato di un sofisticato sistema di monitoraggio termico e PowerIQ 4.0 per la massima efficienza energetica.

PowerCore 24K è compatibile con un’ampia gamma di prodotti (oltre 1000) ed è dotato di un display digitale intelligente, che mostra la potenza in uscita e in ingresso e il tempo stimato per la ricarica completa del caricatore portatile.