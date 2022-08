The Batman 2: il film sequel non sarebbe ancora ufficialmente in produzione

Secondo Variety The Batman 2 sarebbe in sviluppo, ma non avrebbe ancora ricevuto il semaforo verde definitivo.

Nonostante diversi mesi fa, durante il CinemaCon di Las Vegas, si fosse diffusa la notizia dello sviluppo di The Batman 2, così come rivelato da Variety nelle ultime ore, sembra che il lungometraggio non avrebbe ancora ricevuto il semaforo verde.

Nelle parole di Variety è specificato come “il regista e sceneggiatore Matt Reeves è a lavoro sul sequel che vedrà Robert Pattinson protagonista, ma il progetto rimane in sviluppo senza ricevere ancora il semaforo verde. La possibilità di realizzare il film è ancora lontana”.

Proprio durante il CinemaCon Toby Emmerich di Warner Bros. Pictures Group aveva dichiarato:

Matt Reeves ha creato una visione moderna del nostro supereroe iconico, creando approvazione nel pubblico e generando grandi risultati al box-office. Per questo motivo sono entusiasta di dichiarare che Matt e Robert Pattinson, assieme a tutta la squadra di lavoro, riporteranno il pubblico a Gotham per The Batman 2.

L’universo legato a questo film si espanderà anche sul piccolo schermo, considerando che HBO Max sta sviluppando due progetti spin-off, uno legato al Pinguino di Colin Farrell, mentre l’altro metterà al centro l’Arkham Asylum.

