Multiversus: annunciata la data d’inizio della Stagione 1

Con un comunicato, Warner Bros ha annunciato ufficialmente la data d’inizio della Stagione 1 di Multiversus, il divertente picchiaduro free-to-play in stile Smash Bros. La prima stagione avrà inizio a partire dal 15 agosto 2022.

We’re excited to announce Season 1 will begin on August 15 with a brand-new Battle Pass for you to earn in-game rewards! We can also confirm Morty will join the character roster on August 23 as part of Season 1. We look forward to sharing more in the coming weeks! #MultiVersus

— MultiVersus (@multiversus) August 11, 2022