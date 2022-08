La Xpeng G7 è l’auto elettrica con la ricarica più rapida al mondo: 200Km di autonomia in 5 minuti

Tesla ha di che tremare, la ricarica più veloce appartiene ad un’auto cinese. La Xpeng G9 è l’ultimo SUV elettrico dell’omonima casa cinese. Ha una potenza di ricarica a 480 kW e un’architettura da 800 V in SiC. Il veicolo può ottenere 200Km di autonomia in appena 5 minuti, molto meno di quanto vi serve per ricaricare il vostro smartphone.

Xpeng ha tutte le ragioni del mondo per potersi vantare, e nel suo comunicato lo fa: “la nostra Xpeng G9 è l’auto elettrica disponibile sul mercato con la ricarica più veloce al mondo”. Il SUV non è progettato esclusivamente per il mercato cinese, ma arriverà anche in alcuni selezionati paesi europei. In Italia il brand è ancora completamente inedito, ma presto i veicoli della Xpeng faranno capolino in Olanda e in Svezia. In Norvegia è già presente con la berlina G7.

Parola d’ordine tecnologia: gli interni sembrano quelli di un’astronave. C’è un impianto audio Dynaudio Confidence con 28 altoparlanti, un’interfaccia utente 3D e un doppio schermo da 15 pollici con chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Il SUV è equipaggiato con X-Pilot 4.0, una suite di ADAS avanzati che offrono la guida assistita e il cruise control adattivo. Il tutto grazie a ben 31 sensori LiDAR, un doppio chip NVIDIA e una potenza di calcolo fino a 508 TOPS.

Quanto alle prestazioni, i due motori elettrici erogano l’equivalente di 550CV con coppia massima di 771 Nm. Quanto basta per scattare da 0 a 100Km/h in tre secondi netti. Autonomia totale? 702Km. Si può fare Milano – Roma senza dover mai ricaricare. Anzi, avanzano altri 200Km di autonomia.