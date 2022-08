Motorola X30 Pro: ecco lo smartphone con fotocamera da 200 MP

Il Motorola Fusion è finalmente arrivato sotto il nome di Motorola X30 Pro. Il nuovo flagship arriva come il primo smartphone al mondo con una fotocamera da 200 MP, inoltre offre il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e 125 W di ricarica rapida. Il dispositivo è effettivamente l’ammiraglia più ambiziosa di Motorola da anni e potrebbe essere rilasciato presto nei mercati globali come Motorola Edge 30 Ultra, anche se per ora il focus è sul mercato cinese.

Il Motorola X30 Pro è, come accennato in precedenza, il primo smartphone al mondo con una fotocamera da 200 MP, ciò avviene grazie all’uso della fotocamera ISOCELL HP1 di Samsung, ha un sensore da 1/1.22″ con apertura f/1.95, lo snapper supporta anche la stabilizzazione ottica dell’immagine e il binning di 16 in 1 pixel.

La fotocamera da 200 MP è in grado di eseguire il binning da 16 a 1 pixel a una dimensione di 2,56 um nella sua risoluzione predefinita di 12,5 MP, e allo stesso modo, la fotocamera può produrre scatti da 50 MP con 1,28 um di pixel singoli o anche in modo nativo con una risoluzione di 200 MP con pixel da 0,64 μm, inoltre la fotocamera principale può registrare video in 8K fino a 30 fps.

Il dispositivo ha una fotocamera secondaria con un sensore da 50 MP per scatti ultrawide, infine, c’è un teleobiettivo Sony IMX663 da 12 MP che offre uno zoom ottico 2x. Ultimo ma non meno importante, il dispositivo sfoggia una fotocamera selfie da 60 MP che si trova all’interno di una punch-hole che include un OV60a di Omnivision.