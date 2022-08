Motorola S30 Pro annunciato, ecco tutti i dettagli

Lo smartphone Motorola S30 Pro è stato annunciato in via ufficiale dal colosso, scopriamo tutti i dettagli del nuovo gioiellino presentati.

Fra tutte le sue novità, Motorola ha avuto di annunciare anche i nuovi S30 Pro, dispositivi che al contrario dei modelli “migliori” X30 non offrono una fotocamera da 200 MP. Troviamo all’interno lo Snapdragon 888+, poco utilizzato nel corso del 2021, con la compagnia che ha puntato sul potente device con architettura a 5nm.

Troviamo configurazioni da 8 o 12 GB di RAM, con 128 GB o 512 GB di spazio interno, con il focus che riguarda le performance. Si parla di un pannello da 6,55 pollici di tipo OLED con 144 Hz di refresh rate, con una fotocamera principale che offre stabilizzazione ottima dell’immagine e 50 MP di risoluzione.

Troviamo poi un’ultrawide da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP, con 32 MP per i selfie racchiusi in una punch-hole. È presente la MyUI 4.0 basata su Android 12, con una batteria da 4.400mAh pronta a supportare la ricarica rapida.

Le colorazioni annunciate, per il momento non ancora per l’Europa visto che non si parla ancora del lancio globale, sono blu e nera, con il prezzo che al cambio attuale si aggira intorno ai 326$. Non resta che attendere ulteriori novità in tal senso da parte del colosso nel giro di qualche tempo.