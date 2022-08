I Vendicatori: il romanzo di Stephen King diventerà un film

La Bohemia Group ha acquisito i diritti per adattare sullo schermo il romanzo di Stephen King intitolato I Vendicatori.

Un altro romanzo di Stephen King si appresta a diventare un adattamento in lungometraggio: I Vendicatori verrà adattato per lo schermo dalla casa Bohemia Group. George Cowan scriverà la sceneggiatura, con il progetto che è attualmente in sviluppo.

Susan Ferris di Bohemia Group ha dichiarato:

Non potremmo essere più entusiasti all’idea di poter lavorare con il prolifico Stephen King, e con la sua squadra di lavoro. Il tema centrare del romanzo ed i personaggi sono carichi di potenziale, e guardiamo in prospettiva per realizzare un grande film.

Lo stesso Stephen King ha aggiunto:

Sono contentissimo che I Vendicatori possa essere adattato per lo schermo. Sarà una grande cosa.

La storia originale è stata pubblicata nel 1996 e racconta di una piccola città in cui un giorno, da un furgone, spuntano un gruppo di persone che scatenano una furia omicida. A creare ulteriore terrore c’è una feroce creatura che controlla il corpo di un ragazzino i cui genitori sono stati uccisi. Non si sa quanto il film andrà a scavare all’interno del romanzo, ma di certo c’è che la prolificità di Stephen King offre sempre ampi spunti per gli adattamenti sullo schermo.

Potrebbe interessarti anche questa news: