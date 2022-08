Elon Musk rispolvera il sito ‘X.com’: sarà un social network rivale di Twitter?

Elon Musk fonderà un social network? Se ne sta parlando in queste ore, dopo che il miliardario ha risposto su Twitter ad un commento di un suo follower. «Quando fonderai il tuo Twitter?». La riposta è laconica, ma allo stesso molto eloquente: “X.com“.

Con Elon Musk è spesso difficile distinguere tra burle e commenti seri, e questo episodio non fa eccezione. Ad aprile Elon Musk aveva presentato una proposta da 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter, salvo cambiare idea pochi mesi dopo. Uno scherzetto che rischia di costargli molto caro: ad ottobre inizierà il processo per la causa intentatagli dal social network. Elon Musk rischia di essere obbligato ad acquistare Twitter comunque. Anche per questo motivo, l’imprenditore ha recentemente venduto 7,92 milioni di azioni Tesla, per un totale di quasi 7 miliardi di dollari.

X.com è il nome di una delle prime compagnie fondate da Elon Musk. L’azienda, una sorta di banca digitale, si era poi fusa con PayPal, di cui Musk è stato uno dei co-fondatori e dirigenti. Il miliardario aveva riacquistato il marchio ‘X.com’ da PayPal nel 2017.

All’epoca Elon Musk aveva spiegato di aver riacquistato il dominio ‘X.com’ per ragioni meramente nostalgiche. Oggi l’imprenditore potrebbe avere piani decisamente più ambiziosi per quel sito. Ma attualmente i pensieri più urgenti sono altri: ad esempio la causa contro Twitter, che rischia di mandarlo finanziariamente in rovina.