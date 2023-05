Elon Musk ha portato male a Twitter? 6 utenti americani su 10 si sono presi una pausa dal social

Secondo i nuovi dati di Pew Research, la “maggioranza” degli utenti statunitensi di Twitter si è presa una pausa dalla piattaforma nell’ultimo anno, e molti dei suoi utenti “più attivi” stanno tweettando meno spesso rispetto al passato.

“Sei americani su dieci che hanno utilizzato Twitter nei 12 mesi precedenti affermano di essersi presi una pausa dalla piattaforma per diverse settimane o più durante quel periodo”, scrive Pew in un rapporto basato su un sondaggio condotto su 10.701 utenti di Twitter. In un altro rapporto, Pew ha anche studiato il “comportamento effettivo” di 1.002 degli utenti “più attivi” di Twitter e ha riscontrato “un evidente calo dei post nei mesi successivi” all’acquisizione di Musk. “Il numero medio di tweet al mese di questi utenti è diminuito di circa il 25% dopo l’acquisizione”, ha notato Pew.

Il 20% degli utenti di Twitter invia il 98% di tutti i tweet. Perdere gli utenti più attivi significa far morire il social.

Insieme, questi dati suggeriscono che l’interazioni su Twitter siano diminuite dopo l’acquisizione da parte di Musk, almeno tra gli utenti precedentemente attivi. Ciò è particolarmente significativo perché, come osserva Pew, la stragrande maggioranza degli utenti di Twitter è composta da spettatori e non da persone che pubblicano. Il 20% degli utenti di Twitter invia il 98% di tutti i tweet.

Nel contempo, sembra che molti degli utenti più attivi di Twitter non abbiano abbandonato del tutto la piattaforma. Secondo Pew, solo il 25% degli utenti “altamente attivi” ha dichiarato di essere “poco o per niente propenso di continuare ad usare Twitter tra un anno”. Il 75% dei super utenti, dunque, continua a non volersi staccare dal social di Elon Musk.