Dadi LED colorati per Dungeons & Dragons disponibili su Amazon

I dadi LED colorati perfetti per Dungeons & Dragons sono disponibili sulla piattaforma di Amazon in un set che include tutto il necessario.

Amazon permette di mettere mano su dei dadi per Dungeons and Dragons di tipo LED davvero interessanti, i quali si presentano a un prezzo non adatto a tutti i palati ma di sicuro conveniente per il dispositivo in questione, pronto a offrire un peso minimo e un’alta qualità di realizzazione.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di mettere mano su quest’ultimo, con i dispositivi che potrebbero salire di prezzo nel giro di qualche tempo e che si trovano ora come ora al minimo storico che si sia mai visto sulla piattaforma da quando sono entrati a far parte del catalogo.

È possibile mettere mano sui dadi in questione per soli 46,99€, seppur l’articolo non sia compatibile con la spedizione di Amazon Prime, quella gratuita viene garantita per tutti gli utenti.

Il set da gioco in questione include tutti e 7 i dadi, dal D4 al D100 perfetti per vivere le proprie sessioni in qualunque gioco di ruolo e non solo, con il comodo box di ricarica di ogni dispositivo che risulta pronto ad alimentarlo per far funzionare ognuno fino a 2 ore.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.