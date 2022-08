Wear OS: in arrivo Maps anche in modalità offline

Durante l’Unpacked, Samsung ha pubblicizzato che il Galaxy Watch 4 ha portato a 3 volte più orologi Wear OS attivi sul mercato, quindi ha portato Google all’ovile per parlare dei cambiamenti in arrivo a Wear OS nel suo insieme e ciò include il supporto per SoundCloud e Deezer, che arriverà probabilmente entro la fine dell’anno.

Google ha anche annunciato che l’app Google Maps per Wear OS sta ricevendo in questo momento il supporto per la navigazione offline, in quanto attualmente Maps richiede che l’utente sia collegato a uno smartphone per la navigazione, ma questa modifica consentirà di continuare la navigazione anche se si è dimenticato il telefono, e questa funzionalità arriverà “entro la fine dell’anno”.

Oltre a ciò, Google sta anche rinnovando il Play Store su Wear OS per abbinarlo meglio a quello sugli smartphone, ed Entro la fine dell’anno, il Play Store su Wear OS offrirà nuove raccolte di app, mostrerà app di tendenza e mostrerà “consigli personalizzati”.

Queste sono tutte interessanti novità atte a migliorare l’esperienza utente finale sui dispositivi indossabili, in quanto da quanto gli smartwatch sono entrati nelle nostre vite, hanno migliorato sensibilmente non solo il mondo del fitness ma anche la fruibilità di determinate funzionalità.