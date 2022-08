Samsung Galaxy Buds 2 Pro ufficiali: prezzo e disponibilità per l’Italia

Durante l’evento Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato anche i nuovi auricolari TWS Galaxy Buds 2 Pro. Il prodotto, promette l’azienda coreana, è in grado di offrire un’esperienza audio immersiva. Il tutto con un design accattivante e una connettività senza soluzioni di continuità.

Prestazioni di ultimo livello: le Galaxy Buds 2 Pro offrono un sistema audio Hi-Fi a 24 bit (Samsung Seamless – SSC HiFi) con tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC). Insomma, non soltanto troviamo una qualità d’audio eccellente, ma grazie alla cancellazione attiva del rumore abbiamo anche la certezza che l’esperienza di ascolto non venga compromessa anche quando siamo in contesti caotici (pensate alle attese in aeroporto).

Tra le altre chicche troviamo anche l’opzione Auto Switch, che con il semplice tocco di un dito consente di connettersi al telefono per rispondere ad una telefonata. Troviamo poi l’utile funzione SmartThings che consente di ritrovare facilmente gli auricolari in caso di smarrimento.

Sarà possibile prenotare le Galaxy Buds2 Pro a partire da oggi, con le prime consegne previste per il 25 agosto. In Italia si parte da 229€. Le Samsung Galaxy Buds2 Pro saranno disponibili nei colori Graphite, White e Bora Purple.