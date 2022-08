PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS5 e PS4 di agosto

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di agosto 2022. Ecco la lista dei giochi che verranno aggiunti al servizio:

Metro Exodus

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Ghost Recon: Wildlands

Trials of Mana

Everspace

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Bugsnax

Come anticipato dal leak dei giorni scorsi, il catalogo di PS Plus Extra e Premium si prepara ad accogliere tra i tanti titoli anche Ghost Recon: Wildlands, il primo titolo della serie a basarsi su un vero e proprio open world espanso, insieme a ben tre giochi della serie Yakuza, tra cui Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2, per la gioia di chi aspettava il momento propizio per recuperarli (A tal proposito, vi ricordiamo che questo mese, tra i giochi gratis per chi è abbonato al tier Essential c’è anche Yakuza: Like a Dragon).

A partire dalla giornata di martedì 16 agosto, tutti gli abbonati al nuovo PS Plus Extra o Premium potranno dunque scaricare gratuitamente su PS4 e PlayStation 5 anche il survival horror in multiplayer asimmetrico Dead by Daylight, l’interessante avventura Bugsnax e tantissimi altri titoli. Stranamente manca invece l’aggiunta dei titoli classici per questo mese.