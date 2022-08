PlayStation Plus Extra e Premium: uno dei giochi gratis di agosto svelato da un leaker

Il noto leaker billbill-kun ha svelato uno dei giochi gratis di agosto 2022, disponibili per gli abbonati ai tier Extra e Premium di PlayStation Plus.

Il noto leaker billbill-kun ha svelato uno dei possibili giochi gratis di agosto 2022 che andrà ad aggiungersi al catalogo dei titoli di PlayStation Plus Extra e Premium. Si tratta Ghost Recon: Wildlands.

Un piccolo bonus per coloro che riusciranno a leggere questo commento all’interno di un altro topic: ci sarà anche Ghost Recon Wildlands tra i giochi Ubisoft+ nel catalogo di Extra ad agosto” ha affermato il leaker.

Per chi non lo sapesse, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands è un titolo che ha avuto un impatto notevole all’interno del franchise poiché è stato il primo titolo a basarsi su un vero e proprio open world espanso, fornendo al giocatore una notevole libertà di movimento ed azione. Nel gioco è possibile infatti decidere in che modo raggiungere gli obiettivi della mappa e che approccio seguire, seguendo percorsi alternativi che possono influire sull’andamento della missione.

Vi ricordiamo inoltre che billbill-kun è noto per aver anticipato in maniera corretta tutte le recenti aggiunte al catalogo del PlayStation Plus, inclusi i giochi gratis del tier Essential di questo mese. Al momento, i titoli del catalogo Extra e Premium non sono ancora stati annunciati. Molto probabilmente ne sapremo di più tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.